Pastor confessa traição e culto vira confusão; VÍDEO

Um culto na Igreja Imagem e Semelhança, em Joinville (SC), terminou em tumulto após o pastor Ailton da Silva Novaes tentar confessar publicamente que traiu a esposa, Cintia Carla Silva Novaes, com quem é casado há 23 anos. A revelação provocou reações imediatas da plateia, e o momento foi interrompido por gritos de frequentadores, informou a RICtv.

Diante da confusão, o pastor não conseguiu concluir a fala no púlpito e decidiu gravar um vídeo posteriormente, ao lado da esposa, pedindo perdão à comunidade. Ele afirmou que foi à igreja com a intenção de “expor e confessar” o erro, mas a situação fugiu do controle.