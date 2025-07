Repórter da Band é assaltada pouco antes de entrar ao vivo; VÍDEO

A jornalista Clara Nery, repórter da Band no Rio de Janeiro, foi vítima de uma tentativa de furto na manhã desta segunda-feira (28), momentos antes de entrar ao vivo no programa Bora Brasil. O caso ocorreu em frente à sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em Botafogo (zona sul da cidade), a poucos metros do 2º Batalhão da Polícia Militar.

Nery digitava no celular enquanto aguardava a entrada ao vivo quando foi surpreendida por um motociclista que subiu na calçada e arrancou o aparelho de sua mão. A ação foi flagrada pelo cinegrafista Leonardo Teixeira, que acompanhava a repórter. Nas imagens, é possível ver o momento exato em que o criminoso se aproxima e tenta fugir com o celular.