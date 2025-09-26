26 de setembro de 2025
DIREITA FRAGMENTADA

Tarcísio descarta disputa ao Planalto em 2026, diz jornal

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Flavio Bolsonaro/Facebook
Para não depender do apoio dos Bolsonaros, Tarcísio pretende focar na reeleição em São Paulo.
Para não depender do apoio dos Bolsonaros, Tarcísio pretende focar na reeleição em São Paulo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem dito a aliados que está fora da corrida presidencial de 2026, segundo o comentarista de política do G1, Gerson Camarotti. A suposta decisão é tomada em meio à fragmentação da direita e ao desgaste na relação com a família Bolsonaro.

Leia mais: Tarcísio é chamado de futuro presidente por aliados

Ele avalia que o tarifaço dos Estados Unidos e a articulação de Eduardo Bolsonaro junto ao governo Trump fortaleceram o presidente Lula. Para não depender do apoio dos Bolsonaros, Tarcísio pretende focar na reeleição em São Paulo, evitando deixar o cargo em abril e expor a família a incertezas.

Com a saída do paulista do páreo, quem ganha força nos bastidores da direita é Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná, que já vem ampliando articulações nacionais.

