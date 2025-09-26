Tarcísio descarta disputa ao Planalto em 2026, diz jornal

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem dito a aliados que está fora da corrida presidencial de 2026, segundo o comentarista de política do G1, Gerson Camarotti. A suposta decisão é tomada em meio à fragmentação da direita e ao desgaste na relação com a família Bolsonaro.

Ele avalia que o tarifaço dos Estados Unidos e a articulação de Eduardo Bolsonaro junto ao governo Trump fortaleceram o presidente Lula. Para não depender do apoio dos Bolsonaros, Tarcísio pretende focar na reeleição em São Paulo, evitando deixar o cargo em abril e expor a família a incertezas.