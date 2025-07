Tarcísio é chamado de futuro presidente por aliados

"A vontade do povo embuense e do povo brasileiro é que nós tenhamos um presidente realmente do diálogo, um presidente que faça a diferença", disse Prado.

As declarações ocorrem em meio a embates entre Tarcísio e o bolsonarismo por causa do tarifaço de Trump, em especial com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que tenta se viabilizar como presidenciável para 2026 já que o pai, Jair Bolsonaro (PL) está inelegível e é investigado pela trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

Tarcísio é visto por aliados e dirigentes partidários como principal nome da direita para fazer frente ao presidente Lula (PT) nas eleições do próximo ano. Segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quinta, os dois empatam tecnicamente em um eventual segundo turno, sendo o governador paulista quem apresenta o melhor desempenho contra o petista.