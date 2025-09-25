Falta Rivotril nos estoques de farmácias do Brasil todo

Farmácias de várias capitais e cidades do interior estão sem estoque de Rivotril (clonazepam) nas versões em gotas e sublingual. A fabricante Biopas afirmou que o desabastecimento é temporário decorre de mudanças no local de fabricação.
Segundo a empresa, a versão em gotas deve voltar ao mercado ainda em 2025, e a sublingual, no primeiro semestre de 2026. A apresentação em comprimidos continua disponível normalmente.
Pacientes reclamam em todo o país de prejuízos no tratamento e relatam que o genérico nem sempre substitui o original. Há registros de desabastecimento em São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, Campo Grande e também em cidades do interior.
Especialistas lembram que o genérico tem a mesma substância ativa e pode ser usado com segurança, desde que o paciente mantenha acompanhamento médico e não alterne entre marcas diferentes.