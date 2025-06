Incendiada pelo marido, jovem corre em chamas até piscina; VÍDEO

Uma jovem de 22 anos foi vítima de tentativa de feminicídio no último sábado (14), no distrito de Aldeia, em Cuparaque, leste de Minas Gerais. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher, com o corpo em chamas, corre e se joga em uma piscina para apagar o fogo.

Segundo a Polícia Militar, o autor do crime é o companheiro da vítima, que jogou gasolina sobre ela antes de atear fogo. A mulher estaria com uma criança no colo no momento do ataque. A tentativa de homicídio foi registrada por câmeras de segurança; nas imagens, é possível ver também outro homem nas proximidades, cuja identidade não foi informada.