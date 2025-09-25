Manicure de 20 anos é morta estrangulada em motel

A manicure Júlia Ramilly Duarte, de 20 anos, foi encontrada morta num quarto de motel em Paulista, Grande Recife (PE). O crime aconteceu na madrugada de terça (23) e é investigado como feminicídio.
Câmeras mostraram Júlia chegando ao local por volta das 4h30 na garupa da moto com Djalma Diego Oliveira Deodato, de 25 anos. Ele foi visto acariciando a perna da jovem antes de entrar no quarto. Às 7h30, deixou o motel sozinho, dizendo que voltaria para buscá-la. Horas depois, funcionárias encontraram o corpo da jovem com sinais de espancamento, violência sexual e asfixia. O quarto tinha manchas de sangue e objetos usados com crueldade, segundo laudo do IML.
Djalma foi preso em flagrante numa comunidade em Paulista. A polícia apurou que ele fez transferências bancárias do celular da vítima para sua conta após o crime. A Justiça converteu a prisão em preventiva.
Em depoimento, ele alegou que os doisusaram drogas e dividiram um remédio para dormir, mas disse que acordou e Júlia já estava morta- versão rejeitada pelos investigadores. Amigos da jovem relataram que ela saiu de uma festa e pediu moto por aplicativo, sem dizer que planos de ir a motel.
*Com informações do SBT