Manicure de 20 anos é morta estrangulada em motel

A manicure Júlia Ramilly Duarte, de 20 anos, foi encontrada morta num quarto de motel em Paulista, Grande Recife (PE). O crime aconteceu na madrugada de terça (23) e é investigado como feminicídio.

Câmeras mostraram Júlia chegando ao local por volta das 4h30 na garupa da moto com Djalma Diego Oliveira Deodato, de 25 anos. Ele foi visto acariciando a perna da jovem antes de entrar no quarto. Às 7h30, deixou o motel sozinho, dizendo que voltaria para buscá-la. Horas depois, funcionárias encontraram o corpo da jovem com sinais de espancamento, violência sexual e asfixia. O quarto tinha manchas de sangue e objetos usados com crueldade, segundo laudo do IML.