25 de setembro de 2025
IMPACTO

Trem freia e apita, mas atinge caminhão em cheio; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/CCTV
Imagens de câmera de segurança mostram o momento da batida.
Imagens de câmera de segurança mostram o momento da batida.

Um caminhão foi atingido por um trem ao tentar atravessar a linha férrea no bairro Vila Ipiranga, em Vassouras (RJ), na tarde de terça-feira (23). O veículo foi arrastado por cerca de 50 metros.

Leia mais: Trem parte ônibus ao meio após colisão: 11 passageiros feridos

Imagens de câmera de segurança mostram o momento da batida.

Dois homens que estavam na cabine ficaram feridos, foram socorridos e já receberam alta após atendimento no Hospital Casa de Caridade Santa Rita, em Barra do Piraí.

A MRS Logística, responsável pela ferrovia, informou ao G1 que o maquinista acionou o freio de emergência e o aviso sonoro, mas não conseguiu evitar o impacto. A empresa abriu apuração interna e reforçou o alerta para que motoristas parem, olhem e escutem antes de cruzar a ferrovia.

A Polícia Civil investiga o caso.

