Trem freia e apita, mas atinge caminhão em cheio; VÍDEO

Um caminhão foi atingido por um trem ao tentar atravessar a linha férrea no bairro Vila Ipiranga, em Vassouras (RJ), na tarde de terça-feira (23). O veículo foi arrastado por cerca de 50 metros.

Leia mais: Trem parte ônibus ao meio após colisão: 11 passageiros feridos

Imagens de câmera de segurança mostram o momento da batida.