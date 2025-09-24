Trem freia e apita, mas atinge caminhão em cheio; VÍDEO

Um caminhão foi atingido por um trem ao tentar atravessar a linha férrea no bairro Vila Ipiranga, em Vassouras (RJ), na tarde de terça-feira (23). O veículo foi arrastado por cerca de 50 metros.
Leia mais: Trem parte ônibus ao meio após colisão: 11 passageiros feridos
Imagens de câmera de segurança mostram o momento da batida.
Dois homens que estavam na cabine ficaram feridos, foram socorridos e já receberam alta após atendimento no Hospital Casa de Caridade Santa Rita, em Barra do Piraí.
A MRS Logística, responsável pela ferrovia, informou ao G1 que o maquinista acionou o freio de emergência e o aviso sonoro, mas não conseguiu evitar o impacto. A empresa abriu apuração interna e reforçou o alerta para que motoristas parem, olhem e escutem antes de cruzar a ferrovia.
A Polícia Civil investiga o caso.