RN: Transplante de rim é feito no paciente errado

Um paciente de 37 anos recebeu, por engano, um rim que deveria ser destinado a outra pessoa, no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal (RN). Os dois estavam na fila de espera pelo transplante renal.

O hospital confirma a informação e diz que o paciente recebe acompanhamento clínico integral e suporte psicológico. Em nota enviada à Folha na manhã dessa quarta-feira (24), a instituição diz que ele está estável e internado em ambiente de enfermaria.