Gari se ajoelha e reza ao escapar de atropelamento; VÍDEO

Por pouco não virou tragédia: o gari Erick Danilo Santos, de 26 anos, escapou de ser atropelado por um carro em alta velocidade na Avenida José Carlos Silva, em Aracaju (SE). Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo invadiu a calçada, passando a centímetros dele.

No susto, Erick se levantou rapidamente, viu sua mochila esmagada pelo carro e, em seguida, se ajoelhou e fez uma oração de agradecimento. O caso aconteceu no sábado (20), no bairro São Conrado, e viralizou nas redes sociais nesta semana.