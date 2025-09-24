Gari se ajoelha e reza ao escapar de atropelamento; VÍDEO

Por pouco não virou tragédia: o gari Erick Danilo Santos, de 26 anos, escapou de ser atropelado por um carro em alta velocidade na Avenida José Carlos Silva, em Aracaju (SE). Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo invadiu a calçada, passando a centímetros dele.
No susto, Erick se levantou rapidamente, viu sua mochila esmagada pelo carro e, em seguida, se ajoelhou e fez uma oração de agradecimento. O caso aconteceu no sábado (20), no bairro São Conrado, e viralizou nas redes sociais nesta semana.
O gari contou que não costuma esperar o ônibus naquele ponto e que, depois do que aconteceu, decidiu mudar o trajeto: “Não quero abusar da misericórdia de Deus”, disse. Ao G1 local, ele contou que costuma rezar todos os dias antes de ir trabalhar, mas que não rezou naquele dia, mas ainda assim, foi protegido pela providência divina.