Bônus por morte: RJ aprova retorno de 'gratificação faroeste'

A Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) aprovou nesta terça-feira (23) emenda a um projeto de lei que prevê gratificação para policiais civis que matarem suspeitos. A emenda foi proposta por deputados da base do governo Cláudio Castro (PL).

A emenda foi incluída em um projeto de reestruturação de cargos e carreira da Polícia Civil. O texto garante premiação mínima de 10% e máxima de 150% em caso de apreensão de armas de grande calibre e uso restrito, em operações policiais, "bem como em caso de neutralização de criminosos".

A proposta não menciona outras corporações, como a Polícia Militar.