O Centro de Convivência Cultural de Campinas recebe nos dias 27 e 28 de setembro a 4ª edição do Festival da Lua, uma das mais importantes celebrações da cultura chinesa. O evento integra a programação da 9ª edição da frente CPFL Intercâmbio Brasil-China e traz como tema “Sustentabilidade e COP-30”. Totalmente gratuito, o festival reúne apresentações artísticas, oficinas, vivências e atividades interativas para todas as idades. A proposta é unir tradição milenar e reflexões contemporâneas sobre o futuro do planeta. A realização é da Shaolin Chan Cultural e Cultura SP, com apoio do Instituto CPFL e patrocínio da CPFL Energia. Saiba mais @festivaldaluacampinas