Algo não está bem!

Você sabia que os problemas urinários são comuns em gatos e podem evoluir rapidamente para casos graves? Segundo a equipe do Hospital Veterinário Taquaral (@hvtcampinas), alguns sinais merecem atenção imediata: quando o gato passa a urinar fora da caixa de areia, demonstra esforço ou dor ao tentar urinar, elimina apenas pequenas quantidades ou até não consegue urinar, apresenta sangue na urina ou lambe excessivamente a região genital. Esses comportamentos indicam que algo não vai bem e exigem a ida urgente ao veterinário para proteger a saúde do seu bichano. Na foto de Vinicius Ferraz, a veterinária Daniela Formaggio, especializada em felinos.