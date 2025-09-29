Nunca foi tendência

Quando o assunto é cirurgia plástica, nem sempre as perguntas têm respostas óbvias. Em uma entrevista recente, o cirurgião plástico Gerson Julio foi direto e sincero ao responder se a cirurgia facial entre homens é uma tendência. Ele explicou que nunca foi uma tendência e nem questão de moda, mas sim de necessidades reais, demandas específicas e características próprias do universo masculino. Essa afirmação do médico mostra conhecimento técnico e respeito às individualidades de cada paciente.

Crédito: