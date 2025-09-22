Aeroporto de Guarulhos tem atrasos e cancelamentos de voos

De acordo com a GRU Airport, concessionária que faz a gestão do terminal, 15 voos estavam atrasados e sete foram cancelados até as 9h30.

A chuva que atinge a região metropolitana de São Paulo desde o início da manhã causa atrasos e cancelamentos de voos no aeroporto de Guarulhos nesta segunda-feira (22).

Apesar das intercorrências, a concessionária afirma que o aeroporto funciona normalmente. O primeiro dia da primavera é marcado por tempo instável, pancadas de chuva e temperatura amena na capital paulista.

Na cidade, os termômetros registram entre 20ºC em Pinheiros, na zona oeste, e 19ºC em São Mateus, na zona leste. Segundo o monitoramento realizado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, foi decretado estado de atenção para as baixas temperaturas a partir das 8h55 desta segunda.

Imagens do radar meteorológico mostram instabilidade com chuva moderada a forte entre a região de Sorocaba e Jundiaí, no interior do estado.