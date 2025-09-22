Após calor, SP se prepara para mudança brusca de temperatura

O fenômeno meteorológico previsto pode causar chuvas intensas, rajadas de vento, alta frequência de raios e até granizo em várias regiões do estado. O risco é maior no Vale do Ribeira, Itapeva, Baixada Santista, Litoral Norte, Região Metropolitana de São Paulo, Campinas e Sorocaba. Além da chuva, o mar deve ficar agitado, com risco de ressaca no litoral.

Depois de um fim de semana de calor sufocante, São Paulo começa a semana em alerta máximo. A Defesa Civil confirmou a criação de um gabinete de crise para monitorar os impactos da virada brusca no tempo, que deve trazer tempestades fortes nesta segunda-feira (22).

O gabinete de crise foi acionado para garantir resposta rápida a situações graves, como quedas de árvores, destelhamentos, interrupções de energia e bloqueios em rodovias.

Terça-feira de frio

Amanhã (23), a instabilidade diminui, mas o frio chega com força. As mínimas podem cair para 12°C na Serra da Mantiqueira e em Itapeva, 13°C em Presidente Prudente e Marília, e 15°C no Vale do Paraíba.

Na capital paulista, a previsão é de mínima de 13°C e máxima de 26°C, um contraste brusco com os 35°C registrados no domingo.

Orientações da Defesa Civil

Evitar atividades no mar por conta da agitação marítima.

Reforçar estruturas e observar objetos soltos que possam ser arremessados pelo vento.

Redobrar a atenção em locais com risco de queda de árvores e destelhamentos.

Cautela em áreas abertas devido ao risco de descargas elétricas.

A recomendação é que a população acompanhe os avisos oficiais e se prepare para os próximos dias, que devem marcar a transição do calor extremo para o frio intenso em menos de 48 horas.