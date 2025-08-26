Brasil vence Porto Rico por 3 a 0 no Mundial de vôlei

O Brasil encerrou nesta terça-feira (26) sua participação na fase de grupos do Mundial feminino de vôlei com uma vitória tranquila por 3 sets a 0 contra Porto rico, com parciais de 25/19, 25/13 e 25/18, em partida disputada em Chiang Mai, na Tailândia.

A seleção brasileira entrou em quadra já classificada à fase de mata-mata, após vitórias contra Grécia e França.

O próximo compromisso da equipe comandada por José Roberto Guimarães será no domingo (31), contra China ou República Dominicana, pelas oitavas de final da competição, em Bancoc.