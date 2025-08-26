Marinha busca família que desapareceu em lancha em Itanhaém

A Marinha do Brasil faz buscas por uma família que desapareceu durante passeio de lancha em Itanhaém, na Baixada Santista, no sábado (23).

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o Corpo de Bombeiros Marítimos foi acionado no sábado em razão do naufrágio de uma embarcação com três pessoas, ocorrido a cerca de 25 quilômetros da costa de Itanhaém, na região da Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras.

O chamado foi feito pelo proprietário de uma marina, que disse ter recebido o pedido de socorro de um dos tripulantes e, depois, perdido o contato com ele.