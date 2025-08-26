Marinha busca família que desapareceu em lancha em Itanhaém
A Marinha do Brasil faz buscas por uma família que desapareceu durante passeio de lancha em Itanhaém, na Baixada Santista, no sábado (23).
De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o Corpo de Bombeiros Marítimos foi acionado no sábado em razão do naufrágio de uma embarcação com três pessoas, ocorrido a cerca de 25 quilômetros da costa de Itanhaém, na região da Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras.
O chamado foi feito pelo proprietário de uma marina, que disse ter recebido o pedido de socorro de um dos tripulantes e, depois, perdido o contato com ele.
Na embarcação estavam o veterinário Bruno Silva Dias, que atende em uma clínica em Guarujá, no litoral paulista, e os pais dele, Lucídio Francisco Dias e Maria Aparecida da Silva Dias.
Havia forte ventania, com tempo ruim e baixa visibilidade no momento do desaparecimento da embarcação.
A Marinha foi acionada e desde então faz buscas na região. A FAB (Força Aérea Brasileira) também auxilia a operação com uma aeronave de busca e salvamento. A Polícia Militar participa da operação com um helicóptero. Mas, até o momento, não há sinais dos desaparecidos nem de possíveis destroços da embarcação.