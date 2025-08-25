Palmeiras joga como seleção e atropela o Sport

O Palmeiras contou com uma noite avassaladora da dupla "Flaco Roque", atropelou o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque, e engatou o seu oitavo jogo seguido sem perder no Brasileirão [seis vitórias e dois empates]. Flaco López (duas vezes) e Gustavo Gómez fizeram os gols do jogo. Vitor Roque também foi o destaque - ele deu as assistências para os gols do argentino.

O Palmeiras agora seca o Flamengo. A equipe paulista chegou aos 32 pontos e aparece na vice-liderança, apenas um atrás do rival carioca, que joga ainda hoje, em casa, contra o Vitória.

O Sport continua afundado na lanterna. A equipe pernambucana tem apenas 10 pontos, nove a menos que o Vasco, o primeiro time fora do Z4 do Brasileirão. Os dois times voltam a campo no domingo, pela 22ª rodada do Brasileiro. Às 18h30 (de Brasília), o Palmeiras visita o Corinthians. Mais tarde, às 20h30, o Sport recebe o Vasco.