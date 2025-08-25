João Fonseca vence estreia contra sérvio e vai à 2ª rodada

O jovem tenista carioca João Fonseca estreou com vitória no US Open, último dos quatro Grand Slam do ano, nesta segunda-feira (25), em Nova York (Estados Unidos). Número 45 do mundo, João derrotou o sérvio Miomir Kecmanovi (42º no ranking), por 3 sets a 0 - parciais de 7/6 (3), 7/6 (5) e 6/3 –, após duas horas e meia de partida. Esta é a primeira vez que o brasileiro disputa a chave principal do torneio norte-americano. Em 2023, João Fonseca foi campeão juvenil do US Open.

Na segunda rodada, João terá pela frente o tcheco Tomas Machac (22º no ranking), que bateu o italiano Luca Nardi (86º) na esreia. A partida está programada para quarta-feira (27), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.

O embate de hoje foi equilibrado nos dois primeiros sets, definidos pelo brasileiro nos tie-breaks. Na terceira parcial, João passou mal e pediu atendimento médico quando vencia por 3 a 2. Recuperado, voltou à disputa até selar a vitória.