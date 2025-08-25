Sem Neymar e com Paquetá, Ancelotti convoca seleção; veja lista

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou nesta segunda-feira (25) os 25 jogadores para as partidas no início de setembro contra Chile e Bolívia, que fecham as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Em sua segunda convocação desde que assumiu o comando da equipe, o italiano voltou a deixar Neymar fora da lista. Nomes com quem o treinador italiano trabalhou no Real Madrid, como Vinicius Junior e Rodrygo, também ficaram fora da relação, enquanto o meia Lucas Paquetá voltou a ser chamado.

Já classificada para o Mundial, a seleção brasileira encara o Chile no dia 4, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Na sequência, viaja até El Alto, cidade da Bolívia localizada a uma altitude de 4.000 metros, onde enfrenta o time da casa no dia 9, às 20h30.