Adolescentes são coagidas a produzir conteúdos sexuais no Paraná

Duas adolescentes, irmãs por parte de mãe, foram coagidas a produzir conteúdos de cunho pornográfico por ordem do pai de uma delas, de acordo com a Polícia Civil do Paraná. Elas moram em Rio Branco do Sul, cidade da região metropolitana de Curitiba. A atual companheira do pai e uma segunda mulher também estão envolvidas nos crimes, segundo os investigadores.

As duas mulheres foram presas preventivamente nesta última quinta-feira (21) e o homem segue foragido. Uma foi detida em Curitiba e a outra no município de Cerro Azul, na região metropolitana da capital.

Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão. Aparelhos celulares recolhidos passam por perícia da Polícia Científica.