Adolescentes são coagidas a produzir conteúdos sexuais no Paraná
| Tempo de leitura: 2 min
Duas adolescentes, irmãs por parte de mãe, foram coagidas a produzir conteúdos de cunho pornográfico por ordem do pai de uma delas, de acordo com a Polícia Civil do Paraná. Elas moram em Rio Branco do Sul, cidade da região metropolitana de Curitiba. A atual companheira do pai e uma segunda mulher também estão envolvidas nos crimes, segundo os investigadores.
As duas mulheres foram presas preventivamente nesta última quinta-feira (21) e o homem segue foragido. Uma foi detida em Curitiba e a outra no município de Cerro Azul, na região metropolitana da capital.
Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão. Aparelhos celulares recolhidos passam por perícia da Polícia Científica.
Os crimes investigados são de coação, divulgação e armazenamento de pornografia infantojuvenil, além de associação criminosa e ameaça.
As investigações começaram em fevereiro deste ano após a mãe das adolescentes -de 13 e de 16 anos de idade- buscar a delegacia de Rio Branco do Sul para contar que as filhas estavam sofrendo ameaças. As duas moram com a mãe.
De acordo com o delegado Gabriel Fontana, a apuração revelou que o primeiro vídeo teria sido gravado sob coação feita pelo pai da adolescente de 16 anos em outubro do ano passado. Depois, ele passou a exigir a produção de mais material de cunho sexual ameaçando espalhar o primeiro vídeo na internet.
"As vítimas eram sistematicamente coagidas pelos investigados a produzirem vídeos de cunho pornográfico entre si e com terceiros, sob a imposição de uma meta diária de produção", afirmou Fontana.
Ainda segundo o delegado, as ameaças se intensificaram depois de um tempo, com mensagens "que invocavam um contexto de seita para coagi-las a cumprir as exigências". Em uma troca de mensagens, os investigados utilizam palavras como "mestre" e "oráculo".
Nas mensagens encontradas nos celulares apreendidos, também havia uma exigência de envio de dez fotos e dez vídeos diários.
"Você tem apenas mais uma hora a partir de agora para concluir seu acordo diário. Não perca tempo e mais esta oportunidade de redenção", diz uma das mensagens enviada a uma das adolescentes. "Você mandou apenas dois vídeos e já sinalizaram aqui que estão fracos os arquivos", diz outra mensagem.
Segundo os investigadores, em ao menos uma ocasião, a falta de cumprimento da meta diária resultou na divulgação de vídeos nas redes sociais.
As investigações continuam em andamento. A Polícia Civil quer saber qual o destino do conteúdo --se as imagens estavam sendo comercializadas, por exemplo-- e também identificar outras possíveis vítimas. A polícia apura ainda se há mais pessoas envolvidas na prática dos crimes.
Informações podem ser repassadas à polícia de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil do Paraná, ou 181, do Disque-Denúncia.