Debates sobre ginecologia e obstetrícia

Acaba de acontecer o 30º Congresso SOGESP 2025, em São Paulo, e reuniu especialistas de todo o país para debater os principais avanços e desafios da Ginecologia e Obstetrícia. O Dr. Carlo Petta, diretor da clínica Fertilidade & Vida, em Campinas, participou da programação científica com palestra sobre Diagnóstico e Tratamento da Adenomiose, contribuindo com sua experiência em reprodução humana e saúde da mulher. O evento foi de 21 a 23 de agosto no Transamérica Expo Center, com intensa programação voltada ao cuidado integral e atualizado da gestante.