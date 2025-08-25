Tecnologia e conteúdo

A mídia out of home tem se consolidado como uma das formas mais eficazes de aproximar marcas e consumidores. O Grupo GM7 é referência nesse segmento em Campinas e região, com painéis digitais estrategicamente posicionados em locais de grande circulação. Na foto, o totem localizado na calçada de uma praça numa avenida movimentada exibe uma campanha publicitária, alcançando motoristas e pedestres diariamente. Uma demonstração de como a tecnologia e o conteúdo certo, no lugar certo, ampliam a visibilidade e fortalecem o relacionamento das marcas com o público.