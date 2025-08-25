Se Bolsonaro estivesse livre, sarava na hora, diz Costa Neto

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, voltou a dizer que a saúde de Jair Bolsonaro (PL) preocupa, mas afirmou que o ex-presidente sararia imediatamente caso não estivesse em prisão domiciliar.

"[Ele está] muito abatido", disse. "Mas, se estivesse livre, ele sarava na hora. O estado moral dele é por causa disso", afirmou. "Ele não merece estar onde está. Como você se sentiria no lugar dele? [Isto] acaba com a pessoa. E ver o prestígio que ele tem? 'E eu não vou poder ser candidato?' [Alguém] que transfere quase 40% dos votos [para alguém apoiado por ele]."

Valdemar participou de um seminário do grupo Esfera Brasil, que reuniu presidentes de partidos de centro-direita, governadores e empresários em um hotel de luxo próximo ao parque Burle Marx, na zona sul de São Paulo.