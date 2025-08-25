Médica agredida por ex-namorado ficou com rosto 'destruído'

A médica Samira Khouri, agredida pelo ex-namorado Pedro Camilo Garcia em um apartamento em São Paulo, sofreu múltiplas fraturas no rosto e perdeu 50% da visão de um dos olhos. Ela falou pela primeira vez sobre o caso, em entrevista ao Fantástico.

Samira teve fratura no crânio e múltiplas fraturas na face. "Durante as agressões, o Pedro quebrou todas as estruturas que seguram meu globo ocular, além de vários ossos da minha face, principalmente do lado esquerdo", disse a médica.

Foi necessário colocar placas de titânio no rosto, conta Samira. "Eu tive que colocar também placas de titânio onde houve fraturas na minha face. Esse lado esquerdo está com várias placas para estabilizar as fraturas. Tive a maioria dos ossos do nariz quebrados".