Ícone dos rodeios, touro Bandido segue reverenciado

Há exatos 20 anos, ele era um dos personagens centrais da novela "América", da Globo. Já era muito famoso, por ter derrubado praticamente todos os peões que se arriscaram a montar nele e por ter arremessado um a seis metros de altura numa montaria, mas foi a aparição diária em horário nobre na TV que catapultou a fama do touro Bandido, que morreu em 2009 e está enterrado no Parque do Peão de Barretos.

Seu túmulo, que inclui uma estátua ao lado do Memorial do Peão, na entrada do Parque do Peão, é visitado diariamente pelos frequentadores da Festa do Peão de Barretos (a 423 km de São Paulo), que está em sua 70ª edição neste ano.

Bandido disputou mais de 200 desafios contra peões, o último deles em julho de 2008, no Rodeo Country Bulls, em São José do Rio Preto. Dois meses depois foi oficialmente aposentado e morreu em 4 de janeiro de 2009 vítima de um câncer, deixando 70 filhos, 4 clones e 2.000 doses de sêmen. Seu enterro foi acompanhado por 200 pessoas.