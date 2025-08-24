Corpo de jovem ficou enterrado por 8 meses em sítio de empresário

O empresário Gleison Luís Menegildo foi indiciado pelo assassinato de Giovana Pereira, 16, que foi encontrada sem vida no sítio dele, em Nova Granada, no interior de São Paulo. O corpo da jovem ficou enterrado na propriedade do suspeito por cerca de oito meses até a Polícia Civil encontrar o cadáver em agosto do ano passado.

Giovana teria sido morta no dia 21 de dezembro de 2023. Na ocasião, a adolescente teria ido até a empresa de Gleison em São José do Rio Preto para uma suposta entrevista de emprego, mas saiu do local sem vida em circunstâncias ainda a serem esclarecidas pela polícia.

Apesar de ter morrido em dezembro de 2023, o corpo de Giovana só foi encontrado oito meses depois, em agosto de 2024. Na época, a família da jovem registrou boletim de ocorrência para reportar o desaparecimento dela. Após meses de investigação, a polícia localizou os restos mortais da jovem enterrados no sítio de Gleison em Nova Granada.