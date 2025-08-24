'Don Juan' é preso suspeito de seduzir idosas para aplicar golpes

Marcos Drywes da Silva Matos, 45, conhecido como "Don Juan", foi preso neste domingo (24) em Manaus. Ele é acusado de enganar mulheres idosas para cometer furtos e estelionato.

Marcos é suspeito de conquistar a confiança das vítimas e convencê-las a comprar celulares, notebooks e outros bens para ele. As informações foram confirmadas à Polícia Civil para o telejornal JAM, da Rede Amazonense, filiada da TV Globo. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele.

Prejuízo do caso mais recente foi de R$ 12 mil. Ocaso envolveu uma mulher de 69 anos, revendedora de perfumes, segundo informações da Polícia Civil à TV.