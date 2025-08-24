Vape e cigarro aumentam risco de ansiedade em adolescentes

Adolescentes que fumam tanto cigarros eletrônicos quanto as versões convencionais têm mais risco de apresentar transtornos mentais como depressão e ansiedade, mostra um estudo publicado em julho no periódico científico Plos Mental Health, feito por cientistas da Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos.

A taxa de sintomas de depressão e ansiedade em quem fuma o cigarro comum é, respectivamente, de 35% e 38%. Nos usuários de versão eletrônica, o vape, esses números sobem para 36% e 40,5%. Entre quem fuma os dois tipos, são ainda mais altos: 43,5% e 42,5%. É quase o dobro dos que não fumam nada: 21,8% e 26,4%.

Os autores chegaram a esse resultado após avaliarem dados coletados de 2021 a 2023 em uma enquete nacional, a National Youth Tobacco Survey, feita com 60 mil estudantes de ensino fundamental e médio. O questionário inclui perguntas sobre hábitos em relação ao tabagismo e transtornos depressivos e ansiosos.