Morar perto de áreas verdes favorece desenvolvimento cognitivo

Morar perto de áreas verdes antes e durante a gestação, bem como na primeira infância da criança, pode beneficiar o desenvolvimento cognitivo e ter um efeito protetor contra atrasos de desenvolvimento infantil, mostra um estudo recém-publicado no periódico Environmental International.

Segundo a pesquisa, o contato com a natureza está associado à saúde física e mental, mas pouco se investiga sobre o impacto no desenvolvimento cognitivo, principalmente, em populações mais carentes. Por isso, cientistas da Universidade Harvard e outras instituições dos Estados Unidos avaliaram dados de mais de 1,8 milhão de duplas de mães e filhos, entre os anos de 2001 e 2014, a partir de registros do Medicaid, sistema de saúde estadunidense. As grávidas que fazem parte do programa geralmente são jovens, apresentam grande diversidade étnica e racial, além de baixo nível socioeconômico.

As informações sobre o desenvolvimento das crianças — incluindo transtornos do espectro autista, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), problemas de aprendizagem e de coordenação motora, atrasos no desenvolvimento e problemas comportamentais — foram cruzadas com dados sobre o local em que a mãe morava antes, durante e após a gestação, a partir de imagens de satélite.