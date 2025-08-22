Dólar cai para R$ 5,42 após declarações de presidente do Fed

A perspectiva de uma queda de juros nos Estados Unidos em setembro fez o mercado financeiro ter hoje (22) um dia de euforia. O dólar caiu quase 1% e fechou próximo a R$ 5,40. A bolsa de valores subiu mais de 2,5% e atingiu o maior nível em 45 dias.

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira vendido a R$ 5,426, com recuo de R$ 0,052 (-0,95%).

A cotação abriu próxima da estabilidade, mas passou a cair fortemente após o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, Banco Central dos EUA), Jerome Powell. Na mínima do dia, por volta das 12h30, chegou a R$ 5,41.