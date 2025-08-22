Defesa de Bolsonaro critica a PF e fala em perseguição política

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (22) ao STF (Supremo Tribunal Federal) que a minuta de um pedido de asilo direcionada ao presidente da Argentina, Javier Milei, localizada no seu celular, não pode ser considerada uma tentativa de fuga do Brasil ou descumprimento de medidas cautelares.

"Parece claro que um rascunho de pedido de asilo ao presidente argentino, datado de fevereiro de 2024, não pode ser considerado um indício de fuga", afirma documento apresentado pelos advogados de Bolsonaro.

A equipe comandada pelo advogado Celso Vilardi afirma que a minuta do pedido de asilo não poderia justificar uma prisão preventiva do ex-presidente porque não é um "fato contemporâneo" nem a fuga se concretizou.