Mortes por gripe aumentam 115,9% no Estado de São Paulo

"Acho que é uma soma de fatores: o clima, a sazonalidade, o fato de termos muitos vírus em circulação ?o que gera uma imunodeficiência que faz com que o vírus influenza, causador da gripe, possa deitar e rolar", afirma Jessica.

"Tem a questão da composição da vacina. A gente tem que ter dado a sorte do pessoal da OMS [Organização Mundial da Saúde] que seleciona os vírus que o Butantan coloca na vacina, ter incluído aqueles que circularam no inverno, no Hemisfério Norte. Até o momento, predominou o influenza A, que temos na vacina. Mas será que foi o AH3N2? Será que foi o AH1N1 pandêmico, que tem na vacina? Ou outro tipo de influenza A que a vacina não deu match? E isso é uma das maiores causas de falha vacinal, de baixa eficácia, porque já não é uma vacina 100%", diz a infectologista.

Até 21 de agosto, no estado de São Paulo, a cobertura vacinal do grupo prioritário (pessoas com mais de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos e gestantes) foi de 48,17%. No município, a imunização no mesmo público chegou a 53,48%. A meta é alcançar 90%. Vale lembrar que no estado a vacina é ofertada para toda a população a partir dos seis meses.