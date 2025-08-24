Bolo de banana sem açúcar

Ingredientes
- 4 bananas nanicas bem maduras
- 1/3 xícara (chá) de óleo
- 4 ovos
- 2 xícaras (chá) de farinha de aveia
- ½ xícara (chá) de uvas passas
- 1 colher (café de canela em pó
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
A banana, fruta consumida em todo o mundo, não é nativa do Brasil, embora muitos assim considerem. Sua origem remonta ao Sudeste Asiático e ao Oeste do Pacífico, sendo cultivada há mais de 4 mil anos na Índia, Malásia e Filipinas. Os portugueses a trouxeram para cá no século XVI, mas a bananicultura como atividade agrícola só se iniciou em 1820.
Conhecida pelo sabor doce, textura macia e benefícios nutricionais, é fonte de energia e nutrientes essenciais para o corpo. Pode ser utilizada verde ou madura, crua, cozida, frita, reunida a purês, farinhas, flocos, chips, doces, balas, geleias, mel. Enfim, é fruta pra se colocar no pódio das melhores para os humanos.
Até sua casca contém nutrientes, açúcares naturais como glicose e sacarose, e minerais. Com isso, pode ser consumida em receitas de baixo custo que não deixam para trás o bom paladar. São diversos os exemplos pelos quais se pode aproveitá-la, como o brigadeiro de casca de banana, o bolo de casca de banana e até o bife empanado de casca de banana, como aparece em vídeos de culinária.
Também tem ocupado lugar de destaque na culinária Fit, uma categoria alimentar que foca em refeições saudáveis, equilibradas e geralmente preparadas com ingredientes de alta qualidade nutricional. O objetivo da comida fit é manter ou melhorar a saúde física, ajudando na perda de peso, no ganho de massa muscular e no aumento da energia.
Reunida à aveia, ao amido de milho ou à tapioca, a banana pode render bolos, panquecas, pães e tortas importantes em sabor e nutrição para quem não tolera glúten e, portanto, deve se abster de preparos onde entra o trigo. Este bolo, que a foto acima mostra, é perfeito para quem não pode consumir trigo nem açúcar. Fica fofinho, saboroso, perfumado e pode entrar no cardápio do café da manhã e do lanche da tarde.
Admite acréscimos de frutas secas como uvas passas, ameixas e castanhas. A canela, para quem aprecia o sabor, é outra forma de enriquecer a receita. Além de todas as qualidades, ainda é econômico, porque pode ser preparado com bananas que estão muito maduras para consumo in natura. É fácil de preparar e dura pelo menos três dias na geladeira. Anote aí.
Pique as bananas em rodelas e coloque no liquidificador. Junte os ovos e o óleo e bata até obter um creme liso. Numa tigela coloque a farinha de aveia e a pitada de sal. Verta sobre ela o creme do liquidificador e mexa bem. Adicione a canela e a sua opção de frutas secas. Volte a mexer e junte o fermento em pó, que deve ser bem distribuído pela massa.
Unte uma forma com desmoldante, que pode ser mistura de azeite com manteiga, o que dispensa polvilhar a forma com farinha. Basta colocar na forma uma colher (chá) de manteiga em duas colheres (chá) de azeite ou óleo, misturar, espalhar com pincel ou papel toalha no fundo e nas laterais.
Transfira a massa da tigela para a forma, dê algumas batidinhas no fundo para eliminar o ar, leve a assar no forno já aquecido a 180 graus. Se começar a dourar antes de trinta minutos, tampe para que asse bem por inteiro sem queimar. Faça o teste do palito para saber se está no ponto de retirar do forno. Desenforme morno e sirva frio.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras.