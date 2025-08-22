Justiça ordena prisão de homem que passou em concurso da polícia

Um foragido da Justiça que foi detido ao passar em um concurso para a Polícia Civil de São Paulo e solto em seguida teve um pedido de prisão restabelecido nesta sexta-feira (22).

Cristiano Rodrigo da Silva, 40, foi detido em março deste ano após passar 17 anos foragido, mas teve a prisão preventiva revogada no mesmo mês. A ação foi classificada como "incoerente" pelo Ministério Público, que recorreu.

Justiça desconsiderou o fato de que o homem se passou por policial mais de uma vez para cometer crimes, afirmou o MP. A informação consta no recurso feito pela Promotoria de Justiça de Mairiporã antes de conseguir restabelecer a prisão do homem.