Farma Conde doa mais de 60 toneladas na Campanha do Agasalho 2025

A Farma Conde encerrou a Campanha do Agasalho 2025 com um resultado histórico: mais de 60 toneladas de roupas, cobertores, calçados e acessórios de inverno foram arrecadados entre abril e julho. O volume equivale ao peso de 60 carros populares ou 400 motocicletas de 150 cilindradas.
Durante quatro meses, todas as unidades da rede funcionaram como pontos de coleta. Caixas personalizadas foram disponibilizadas aos clientes, e colaboradores de diferentes setores — do atendimento ao time de logística — participaram do processo de arrecadação, triagem e distribuição.
Segundo Claudia Conde, farmacêutica, fundadora da rede e presidente do programa Atitude Consciente, braço social do grupo, o resultado reforça o propósito da companhia. “O número nos surpreendeu e mostra a importância de unir forças em prol do próximo. Essa é a essência do Grupo: cuidar das pessoas, dentro e fora das farmácias”, afirmou.
Equipe de logística da Farma Conde participou ativamente de toda a Campanha
Cidades e instituições atendidas
As doações chegaram a nove municípios: São José dos Campos, Jacareí, Ubatuba, Cachoeira Paulista, Salesópolis, Santa Isabel, Igaratá, Marília e Paraisópolis (MG).
Em Marília, por exemplo, foram entregues cerca de mil cobertores e 3,5 toneladas de roupas. “Essa parceria aquece muitos corações. Temos muita gratidão à Farma Conde por esse olhar de tanto amor”, declarou Paula Almeida, presidente do Fundo Social da cidade.
O impacto também alcançou instituições sociais. O Gacc Vale (Grupo de Assistência à Criança com Câncer), em São José dos Campos, recebeu 300 cobertores destinados a cerca de 850 pacientes em tratamento. Já a Instituição Vovó Benedita, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade, recebeu mais de 200 cobertores.
Cobertores foram doados para a Instituição Vovó Benedita, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade, na Baixada Santista
Na Baixada Santista, a Amiles (Associação de Ministros e Líderes Evangélicos de Santos) foi contemplada com 500 quilos de doações, distribuídas a igrejas da região para ações sociais. Além disso, a campanha apoiou a ONG Virei Vira Lata e o ex-vereador Robertinho da Padaria em iniciativa voltada à Aldeia Krukutu, em Parelheiros (SP), comunidade indígena que abriga cerca de 500 moradores.
Carreta Solidária
Em São José dos Campos, uma das iniciativas mais simbólicas foi a transformação de uma carreta da companhia em uma loja itinerante. Adaptado especialmente para a campanha, o veículo percorreu diferentes bairros oferecendo roupas de frio gratuitamente.
Carreta da Farma Conde se transformou em Loja Solida?ria em Sa?o Jose? dos Campos
A cidade também recebeu quase quatro toneladas de peças destinadas a entidades sociais. “Com essa estrutura, conseguimos levar atendimento e solidariedade a muitas famílias”, destacou Sheila Thomaz, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município.
Encerramento em Cachoeira Paulista
A última etapa da campanha ocorreu em Cachoeira Paulista, que recebeu mais de 10 toneladas de roupas e cobertores — o maior volume de doações. “Essa doação vai garantir mais dignidade às famílias neste inverno”, afirmou o prefeito Breno Anaya.
Para Manoel Conde Neto, presidente do grupo, as ações sociais refletem o vínculo da empresa com as comunidades onde atua. “Cada campanha é uma forma de retribuir o carinho e a confiança que recebemos diariamente”, disse.
A vice-presidente de marketing do grupo, Giovana Conde Marques, destacou o caráter coletivo da iniciativa. “É motivo de orgulho poder ajudar tantas pessoas. Agradecemos a cada parceiro, colaborador e cliente que tornou essa campanha possível”, concluiu.
Kaká, licenciado da Farma Conde, fez importante doação em Igaratá (SP)