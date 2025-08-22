Farma Conde doa mais de 60 toneladas na Campanha do Agasalho 2025

A Farma Conde encerrou a Campanha do Agasalho 2025 com um resultado histórico: mais de 60 toneladas de roupas, cobertores, calçados e acessórios de inverno foram arrecadados entre abril e julho. O volume equivale ao peso de 60 carros populares ou 400 motocicletas de 150 cilindradas.

Durante quatro meses, todas as unidades da rede funcionaram como pontos de coleta. Caixas personalizadas foram disponibilizadas aos clientes, e colaboradores de diferentes setores — do atendimento ao time de logística — participaram do processo de arrecadação, triagem e distribuição.

Segundo Claudia Conde, farmacêutica, fundadora da rede e presidente do programa Atitude Consciente, braço social do grupo, o resultado reforça o propósito da companhia. “O número nos surpreendeu e mostra a importância de unir forças em prol do próximo. Essa é a essência do Grupo: cuidar das pessoas, dentro e fora das farmácias”, afirmou.