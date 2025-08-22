Ataques deixam ao menos 18 mortos na Colômbia

Ao menos 18 pessoas morreram e dezenas ficaram feridos em dois ataques distintos na Colômbia na noite desta quinta-feira (21). Segundo a mídia local, trata-se de um dos episódios mais violentos desde a assinatura do acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em 2016.
Informações das autoridades locais apontam que um helicóptero da polícia foi atingido por um drone quando sobrevoava uma área rural de Antioquia, no norte do país, em operação de erradicação de plantações de coca. Os 12 agentes a bordo morreram.
Horas depois, um carro-bomba explodiu próximo à Escola de Aviação Militar Marco Fidel Suárez, em Cali, no oeste colombiano. A detonação matou seis pessoas e deixou mais de 60 feridos, segundo balanço da prefeitura.
O presidente Gustavo Petro afirmou à imprensa local que os atentados foram organizados por dissidentes das Farc e convocou um conselho de segurança para definir novas medidas de proteção. O Ministério da Defesa declarou em rede social que “o Estado não cederá ao terrorismo” e que os responsáveis serão punidos “com todo o peso da lei”.
ONU condena
O Gabinete do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos na Colômbia condenou os dois atentados. “Condenamos o ataque indiscriminado com explosivos em Cali que, até o momento, deixou pelo menos cinco civis mortos e 42 feridos”, afirmou o organismo na rede social X, antes de as autoridades atualizarem as informações de mortos e feridos.