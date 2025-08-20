Bolsonaro preparou pedido de asilo a Milei na Argentina, diz PF

A Polícia Federal afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) guardava no seu celular um pedido de asilo político direcionado a Javier Milei, presidente da Argentina. Localizado no celular apreendido do ex-presidente, o documento viabilizaria a saída de Bolsonaro do Brasil e foi criado após a deflagração de investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, segundo a PF.

A carta com o pedido de asilo é citada no relatório em que a PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sob suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista, em curso no STF (Supremo Tribunal Federal).

Os agentes afirmam que localizaram no celular do ex-presidente um arquivo de texto revelando que Bolsonaro "praticou atos para obter asilo político na Argentina". O documento foi salvo no celular do ex-presidente em 10 de fevereiro de 2024, dois dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, quando foi determinada a entrega do passaporte de Bolsonaro.