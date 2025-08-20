20 de agosto de 2025
OITO TIMES

Veja os times classificados às quartas de final da Libertadores

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Conmebol
Além do já classificado São Paulo, estão na disputa, ainda nas oitavas, os brasileiros Flamengo, Internacional, Botafogo e Palmeiras.
Estão sendo definidos nesta semana os oito times das quartas de final da Copa Libertadores.

Na terça-feira (19), Vélez Sarsfield, Racing e São Paulo sobreviveram a seus confrontos das oitavas e asseguraram classificação à próxima fase. No caso do São Paulo, a vaga foi conquistada nos pênaltis, após empate com o Atlético Nacional.

As demais equipes quadrifinalistas serão conhecidas nas noites de quarta (20) e quinta (21).

Além do já classificado São Paulo, estão na disputa, ainda nas oitavas, os brasileiros Flamengo, Internacional, Botafogo e Palmeiras.

Chaveamento

  • Oitavas

Atlético Nacional (COL) x São Paulo

Botafogo x LDU (EQU)

Libertad (PAR) x River Plate (ARG)

Universitario (PER) x Palmeiras

Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG)

Peñarol (URU) x Racing (ARG)

Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)

Flamengo x Inter

  • Quartas

São Paulo x Vencedor de Botafogo / LDU (EQU)

Vencedor de Libertad (PAR) / River Plate (ARG) x Vencedor de Universitario (PER) / Palmeiras

Vélez Sarsfield (ARG) x Racing (ARG)

Vencedor de Cerro Porteño (PAR) / Estudiantes (ARG) x Vencedor de Flamengo / Inter

  • Semifinais

Confronto entre os vencedores das duas primeiras quartas

Confronto entre os vencedores das duas últimas quartas

  • Final

Vencedores das semifinais

