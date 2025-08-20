Veja os times classificados às quartas de final da Libertadores
| Tempo de leitura: 1 min
Estão sendo definidos nesta semana os oito times das quartas de final da Copa Libertadores.
Na terça-feira (19), Vélez Sarsfield, Racing e São Paulo sobreviveram a seus confrontos das oitavas e asseguraram classificação à próxima fase. No caso do São Paulo, a vaga foi conquistada nos pênaltis, após empate com o Atlético Nacional.
As demais equipes quadrifinalistas serão conhecidas nas noites de quarta (20) e quinta (21).
Além do já classificado São Paulo, estão na disputa, ainda nas oitavas, os brasileiros Flamengo, Internacional, Botafogo e Palmeiras.
Chaveamento
- Oitavas
Atlético Nacional (COL) x São Paulo
Botafogo x LDU (EQU)
Libertad (PAR) x River Plate (ARG)
Universitario (PER) x Palmeiras
Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG)
Peñarol (URU) x Racing (ARG)
Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)
Flamengo x Inter
- Quartas
São Paulo x Vencedor de Botafogo / LDU (EQU)
Vencedor de Libertad (PAR) / River Plate (ARG) x Vencedor de Universitario (PER) / Palmeiras
Vélez Sarsfield (ARG) x Racing (ARG)
Vencedor de Cerro Porteño (PAR) / Estudiantes (ARG) x Vencedor de Flamengo / Inter
- Semifinais
Confronto entre os vencedores das duas primeiras quartas
Confronto entre os vencedores das duas últimas quartas
- Final
Vencedores das semifinais