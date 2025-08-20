Polícia faz operação contra suspeitos de golpe do falso advogado
| Tempo de leitura: 2 min
A Polícia Civil de Santa Catarina realiza nesta quarta-feira (20) operação contra suspeitos de aplicarem o golpe do falso advogado. A ação cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em seis estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte.
No Rio de Janeiro, equipes do DGPC (Departamento-Geral de Polícia da Capital) cumpriram mandados na Ilha do Governador, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes. Três suspeitos foram presos até a publicação deste texto. Além disso, foi realizada busca e apreensão contra um investigado por invasão de dispositivo informático, em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina.
Segundo as investigações, os criminosos se passavam por advogados regularmente inscritos na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santa Catarina, utilizando dados de processos judiciais para induzir vítimas a realizar depósitos de custas inexistentes. Os golpistas enviavam documentos autênticos ou fabricados, como sentenças e guias de pagamento, prometendo a liberação de valores que nunca eram entregues.
Inicialmente formados por pequenos grupos no Ceará, em municípios como Fortaleza, Pacatuba e Maracanaú, os envolvidos passaram a expandir suas atividades. O esquema evoluiu da coleta de informações simples em fontes abertas para a invasão de sistemas de tribunais, de onde eram extraídas peças processuais utilizadas na fraude.
As apurações apontaram ainda uma sofisticação do golpe, com participação de suspeitos de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. Muitos deles utilizavam credenciais de advogados e servidores da Justiça, ampliando o alcance e a gravidade das fraudes eletrônicas.
Foram expedidas 66 ordens judiciais, incluindo 27 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão.
Os mandados foram expedidos pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Joinville (SC), com manifestação favorável da 2ª Promotoria de Justiça. Houve ainda o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e do Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça de São Paulo.