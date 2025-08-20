Rapaz admite ter cortado duas patas de cavalo; VÍDEO

Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, 21 anos, confessou ter decepado duas patas de um cavalo em Bananal, interior de São Paulo, mas alegou que o animal já estava morto. Em entrevista à TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, ele disse que estava “embriagado e transtornado”: “Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo, mas a culpa é minha. Eu reconheço os meus erros”, disse na entrevista.

Queiroz negou ter cortado as quatro patas do animal ainda vivo. “Estão me julgando e falando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro, fui nascido e criado no ramo de cavalo, tenho o apelido de boiadeiro”. Ele também criticou a divulgação das imagens nas redes sociais.