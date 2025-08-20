Rapaz admite ter cortado duas patas de cavalo; VÍDEO

Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, 21 anos, confessou ter decepado duas patas de um cavalo em Bananal, interior de São Paulo, mas alegou que o animal já estava morto. Em entrevista à TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, ele disse que estava “embriagado e transtornado”: “Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo, mas a culpa é minha. Eu reconheço os meus erros”, disse na entrevista.
Leia mais: Jurado de morte, jovem que mutilou cavalo diz que ‘não é monstro’o
Queiroz negou ter cortado as quatro patas do animal ainda vivo. “Estão me julgando e falando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro, fui nascido e criado no ramo de cavalo, tenho o apelido de boiadeiro”. Ele também criticou a divulgação das imagens nas redes sociais.
O rapaz disse ainda que vem recebendo ameaças. “Muitas pessoas falaram que vão mutilar meus braços e minhas pernas. Eu fico inseguro de andar na rua, tenho que ficar dentro de casa”, afirmou. “Estou totalmente arrependido dessa crueldade que eu fiz", emendou.
Investigação
A Polícia Civil segue investigando o caso. Nesta quarta-feira (20), uma nova perícia será realizada em Bananal, com agentes da Polícia Civil de São José dos Campos (SP) e veterinários. O objetivo é descobrir se o cavalo já estava morto quando teve as patas decepadas ou se morreu após o ato de crueldade.