'ATO CRUEL'

Rapaz admite ter cortado duas patas de cavalo; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz disse que estava “embriagado e transtornado” quando cortou as patas de um cavalo
Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, 21 anos, confessou ter decepado duas patas de um cavalo em Bananal, interior de São Paulo, mas alegou que o animal já estava morto. Em entrevista à TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, ele disse que estava “embriagado e transtornado”: “Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo, mas a culpa é minha. Eu reconheço os meus erros”, disse na entrevista.

Leia mais: Jurado de morte, jovem que mutilou cavalo diz que ‘não é monstro’o

Queiroz negou ter cortado as quatro patas do animal ainda vivo. “Estão me julgando e falando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro, fui nascido e criado no ramo de cavalo, tenho o apelido de boiadeiro”.  Ele também criticou a divulgação das imagens nas redes sociais.

O rapaz disse ainda que vem recebendo ameaças. “Muitas pessoas falaram que vão mutilar meus braços e minhas pernas. Eu fico inseguro de andar na rua, tenho que ficar dentro de casa”, afirmou. “Estou totalmente arrependido dessa crueldade que eu fiz", emendou.

Investigação

A Polícia Civil segue investigando o caso. Nesta quarta-feira (20), uma nova perícia será realizada em Bananal, com agentes da Polícia Civil de São José dos Campos (SP) e veterinários. O objetivo é descobrir se o cavalo já estava morto quando teve as patas decepadas ou se morreu após o ato de crueldade.

