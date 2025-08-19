Calderano e Bruna Takahashi vão às quartas de duplas mistas

Os mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória nas duplas mistas do Europe Smash, em Malmo (Suécia), e avançaram pela primeira vez às quartas de final desse tipo de competição. O torneio Smash é similar ao Grand Slam no tênis por distribuir mais pontos e reunir a elite do do tênis de mesa. Nesta terça-feira (19), a dupla verde e amarela (cabeças de chave número 8) levou a melhor sobre os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu, ao ganhar por 3 a 1 (parciais de 11/6, 11/7, 7/11 e 11/4).

Calderano e Takahashi terão pela frente nas quartas os japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo, cabeças de chave 4. A partida será nesta quarta (20), a partir das 9h55 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo online (on streaming) no site da World Table Tennis ((WTT), a Federação Internacional de Tênis de Mesa.

O Europe Smash é o sétimo torneio disputado pela dupla brasileira, que mira a Olimpíada de Los Angeles 2028. Em julho, a parceria do carioca com a paulista faturou o primeiro título de duplas mistas no WTT Contender de Buenos Aires (Argentina). Um mês antes, os brasileiros chegaram à final do WTT Contender Liubliana (Eslovênia), mas acabaram com o vice-campeonato.