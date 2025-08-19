Bolsonaristas ameaçam obstruir votação de PL contra adultização

Deputados bolsonaristas ameaçam a aprovação do projeto de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, apontando que o texto contém o que consideram ser censura às redes sociais. Segundo o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), o partido pode obstruir a votação, prevista para esta quarta-feira (20).

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defende que o plenário aprove o requerimento de urgência do PL 2628/2022, que foi pautado para esta terça-feira (19), e, no dia seguinte, aprove o mérito. Aliados do presidente minimizam a crítica da oposição, apostando que o texto terá maioria ainda assim.

Ao chegar para a reunião com líderes de partidos nesta terça, Motta afirmou que obstruir o projeto "é um direito da oposição", mas ressaltou que trata-se de "uma pauta urgente da sociedade brasileira".