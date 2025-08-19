Influenciadoras que deram banana a crianças negras são condenadas

A Justiça do Rio condenou, nesta segunda-feira (18), a 12 anos de prisão em regime fechado as influencers Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kerollen Vitória Cunha Ferreira por injúria racial.

As influenciadoras, mãe e filha que tinham mais de 12 milhões de seguidores em redes sociais na época do inquérito, foram responsabilizadas por oferecer uma banana e um macaco de pelúcia a crianças negras durante vídeo veiculado em redes sociais.

Nancy e Kerollen também terão de pagar R$ 20 mil de indenização para cada uma das vítimas, corrigidos monetariamente.