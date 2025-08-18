Trump diz que prepara encontro entre Zelensky e Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu, nesta segunda-feira, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e outros parceiros Trump classificou a reunião como "muito boa" e disse que já prepara uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e Zelensky.

Segundo Trump, as garantias de segurança para a Ucrânia foram discutidas durante a reunião. Mas ele indicou a jornalistas não acreditar na obtenção de um cessar fogo como um pré-requisito necessário para um acordo de paz.

Os dois presidentes responderam às perguntas da imprensa no Salão Oval antes de se reunirem em particular, seis meses depois de seu último encontro no mesmo local terminar em desastre, quando Trump e o vice-presidente JD Vance repreenderam

Zelensky em uma reunião pública. Dessa vez, segundo informações da Reuters, a conversa pareceu mais amena.