Seu pet ronca?

Você sabia que o ronco do seu pet nem sempre é normal? A médica veterinária Eliane Benati, do Hospital Veterinário Taquaral (@hvtcampinass), explica que ruídos respiratórios altos ou constantes podem indicar obstruções nas vias aéreas, causadas por fatores como anatomia de raças braquicefálicas, obesidade, alergias, infecções ou até pólipos e tumores. Roncos suaves, ocasionais e restritos ao sono profundo costumam ser inofensivos. Mas sinais como engasgos, dificuldade para respirar, apneia ou cansaço fácil merecem atenção e avaliação veterinária. O tratamento depende da causa: controle de peso, cirurgia, medicações ou ajustes no ambiente. O ponto principal é: não ignore o ronco, principalmente se houver sinais de desconforto.

