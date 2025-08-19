Nos dias 28 e 29 de agosto, o Instituto der Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço – IOU, na Unicamp, será sede do 1º Simpósio Internacional sobre Crianças com Condições Médicas Complexas — um evento pioneiro no Brasil. Especialistas nacionais e internacionais se reunirão para discutir casos clínicos e formas integradas de cuidado, promovendo uma abordagem interdisciplinar essencial para pacientes pediátricos com alterações aerodigestivas. O simpósio reforça o compromisso do IOU com a excelência científica e a humanização do atendimento, garantindo que crianças, pacientes do SUS, recebam atenção coordenada e acolhedora desde o primeiro contato. A iniciativa evidencia como a colaboração entre diferentes especialidades transforma diagnósticos e tratamentos, impactando diretamente na qualidade de vida dos pequenos pacientes.

Mais informações: www.instagram.com/simposioaerodigestivoped