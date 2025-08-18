Fique atento aos sinais

Dificuldade em acompanhar reuniões, entender colegas em videoconferências ou precisar pedir para repetirem instruções podem ser os primeiros sinais de perda auditiva. Nessas situações, um diagnóstico especializado faz toda a diferença. A audiometria é um exame simples, indolor e realizado em uma cabine acústica, onde um fonoaudiólogo avalia sua capacidade de ouvir diferentes frequências sonoras. É um passo importante em qualquer fase da vida, especialmente se houver histórico familiar ou infecções recorrentes no ouvido. Confie nos especialistas da CAIC Widex para garantir um diagnóstico preciso e cuidado de qualidade para sua saúde auditiva.