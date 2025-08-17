'Pai e filha', diz Thiaguinho sobre Bruna Marquezine

O cantor Thiaguinho foi uma das atrações do aniversário de Bruna Marquezine, no Rio de Janeiro. Ela celebrou 30 anos com um festão que reuniu gente de A a Z, na Ilha Fiscal.

Nas redes sociais, o cantor compartilhou vários registros da comemoração e se declarou para a atriz, que ele chama carinhosamente de "filha". ‘’Minha filha fez 30 anos. E adivinha quem ela escolheu pra cantar na festa? O Papai aqui. Meu amor @brunamarquezine , você sabe o quanto me emociona estar presente nos momentos importantes da sua vida. Mas celebrar seus 30 anos cantando pra você foi especial demais… Um privilégio que vou guardar pra sempre no coração’’, iniciou.

"A gente não se chama de Pai e Filha por acaso", afirmou o cantor. "É porque nosso amor é de verdade, é família de alma, daquelas que a vida escolhe pra gente. Tenho orgulho imenso da mulher que você se tornou: forte, doce, iluminada e com um talento que o mundo inteiro admira. Mas, acima de tudo, tenho orgulho da pessoa linda que você é por dentro. Te amo infinito, minha filha! Que nossa amizade e esse amor que nos une sigam eternos’’, completou.